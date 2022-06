Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? Einmal im Monat berichten Mitglieder der Lokalredaktion Speyer in dieser Rubrik über den Arbeitsalltag, neue Entwicklungen und andere Themen von „hinter den Kulissen“. Heute geht es um Kulturfestivals vor Ort und die Frage, wie wir mit ihnen umgehen.

Kulturfestspiele, im besonderen Fall Musikfestspiele, gibt es heute längst nicht mehr nur in Bayreuth und Salzburg, sondern in großer Zahl sowohl in städtischen Ballungszentren als auch an malerischen Orten auf dem Lande. Und natürlich an geschichtsträchtigen Stätten wie der doppelten Weltwerbestadt Speyer.

Dazu passend finden im Dom alljährlich die Internationalen Musiktage statt – und seit 2020 werden im Herbst endlich auch in der SchUM-Stadt Speyer die Jüdischen Kulturtage ausgetragen. Daneben gibt es viele andere Festspiele mehr, den Gitarrensommer, den Jazz im Rathaushof, das Literaturfest „Speyer.Lit“ oder den Kulturbeutel des Kinder- und Jugendtheaters.

Festspielatmosphäre in Speyer? Auf jeden Fall!

Zum neunten Mal kommt ab nächster Woche wieder die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zu ihrem Musikfest nach Speyer. Ein schönes Fest, denn neben großen Konzerten gibt es auch aparte Kammermusik und andere Formate. Mit dem Kinder- und Jugendtheater und der Dommusik gibt es auch Kooperationspartner vor Ort.

Nun liegt Speyer gerade mal 20 Kilometer vom Sitz des Orchesters in Ludwigshafen entfernt, aber – wie Intendant Beat Fehlmann beim Pressetermin so richtig sagte – in der Chemiestadt kann das Orchester kein Musikfest machen (dafür gibt es dort das Modern-Times-Festival). In der Domstadt aber ist Festspielatmosphäre auf jeden Fall vorhanden.

Interviews, Porträts, Hintergründe

Was bedeuten nun Festspielphasen für uns, für die Kulturberichterstattung? Die angenehme Herausforderung, Sie, unsere Leser, an der Vorfreude über die herausgehobenen Hochzeiten im Kulturleben teilhaben zu lassen. Und das machen wir vor allem, in dem wir ausführlich die Künstler, die nach Speyer kommen, vorstellen und auch einen genaueren Blick auf das Programm, das hier zur erleben sein wird, und seine Hintergründe werfen. Ich erinnnere nur an die Vielzahl der Interviews und Porträts, die wir in der Regel etwa zu den Literaten von „Speyer.Lit“ oder den Künstlern im Kulturbeutel bringen.

Für das Ende Juni beginnende Musikfest der Staatsphilharmonie haben wir unter anderem einen Beitrag zu dem „Künstler in Residenz“, dem Pianisten Joseph Moog, vorgesehen. Schon mal was von Beethovens „Christus am Ölberge“ gehört? Auch über das Oratorium, das das Musikfest beschließt, planen wir einen größeren Beitrag.

Der Autor

Karl Georg Berg, 62, ist seit 2018 Redakteur in der Speyerer Lokalredaktion und für die Seite „Kultur Regional“ zuständig. Kontakt: karl-georg.berg@rheinpfalz.de.