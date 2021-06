Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? Einmal im Monat berichten Mitglieder der Lokalredaktion Speyer in dieser Rubrik über den Arbeitsalltag, neue Entwicklungen und andere Themen von „hinter den Kulissen“. Heute geht es um die bevorzugten Verkehrsmittel der Speyerer Redakteure.

Auch wenn seit mehr als einem Jahr immer ein Teil der Speyerer Redakteure im Homeoffice arbeitet, bleiben die Redaktionsräume in der Heydenreichstraße doch der Dreh- und Angelpunkt allen Geschehens. Für die An- und Abreise haben sich da je nach Wohnort, privatem Fuhrpark und persönlichen Vorlieben über die Jahre unterschiedliche Modelle herauskristallisiert. Wir geben’s ja zu, die meisten von uns kommen mit dem Auto. Das liegt allerdings auch daran, dass wir immer wieder Termine außer Haus haben. Diese mögen in Speyer noch fußläufig oder per Fahrrad erreichbar sein, aber bei Ratssitzungen oder Ähnlichem in den Umland-Gemeinden geht’s ohne Auto fast nicht. Es gibt aber auch Redakteure, die sich unter Umweltgesichtspunkten vorbildlich verhalten und fast immer mit dem Zug anreisen – so wie Kollege Patrick Seiler, der per S-Bahn aus Neustadt kommt und bei seinem Fußweg vom Bahnhof in die Heydenreichstraße gleich noch was für seine Gesundheit tut. Auch Sport-Kollege Martin Erbacher kommt abgasfrei in die Redaktion. Er wohnt in Speyer und kann den Arbeitsplatz bequem zu Fuß erreichen.

Von Ludwigshafen-Rheingönheim aus könnte ich die Redaktion eigentlich auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Aber abgesehen von den Problemen bei Außenterminen muss ich zugeben: Ich mag einfach keinen ÖPNV. Wenn ich’s schon mal mit dem Zug versucht habe, dann hatte der natürlich just an diesem Tag Verspätung. Und die Corona-Pandemie hat nicht gerade dazu beigetragen, meine Lust aufs Reisen per Bus und Bahn zu steigern. Aber bevor Sie jetzt endgültig den Stab über mich brechen ob meiner Umweltfrevel: Zumindest in den wärmeren Monaten versuche ich seit einiger Zeit alle paar Tage mal mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Auch da musste ich allerdings bereits die Schattenseiten kennenlernen, wenn unterwegs mal wieder der Himmel seine Schleusen öffnet.

Auch andere Kollegen greifen immer mal wieder zum Drahtesel, weshalb die Redaktion fest vorhat, so wie 2020 auch dieses Jahr wieder ein Team zum Stadtradeln zu stellen.

Der Autor

Timo Leszinski, 41, ist seit 13 Jahren Redakteur. Seit rund vier Jahren ist er in der Speyerer Redaktion mit Nadine Klose für die Umland-Gemeinden zuständig. Kontakt: timo.leszinski@rheinpfalz.de