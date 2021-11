Es hat geklappt: Der neugegründete Verlag „Fräuleinwunder“ hat mit dem Jahreskalender „Pfälzer Winzerinnen“ für 2022 sein erstes Werk vorgelegt. Es ist jetzt in den Verkauf gegangen.

Der Verlag hatte im Frühjahr über eine Crowdfunding-Aktion um finanzielle Unterstützung gebeten und die mehr als 5000 Euro schnell zusammengehabt. Die Gründer Sabine Miller, Rainer Moster und Alexander Walch erhielten zudem das Okay von zwölf Fotomodellen aus renommierten Pfälzer Weingütern, die Moster in künstlerischen Schwarz-Weiß-Fotos in Szene setzte. Das Werk im Format A2 ist für 27 Euro bei Küwé in der Roßmarktstraße 1b in Speyer oder im Netz bei fraeuleinwunderverlag.de erhältlich.

Der Erfolg mache Mut für weitere Kalenderprojekte, so Walch. Die Planungen liefen. Mit den Winzerinnen war ein guter Zweck verbunden: Die Spende von 555 Euro ans Frauenhaus Speyer sei schon überreicht.