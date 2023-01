Die winterliche Witterung, die in der kommenden Woche anhalten soll, führt nach Mitteilung der Stadtverwaltung zur Verschiebung der zunächst ab 23. Januar geplanten Bauarbeiten in der Schubertstraße/Bahnhofstraße und der damit verbundenen Vollsperrung um eine Woche. Baubeginn soll nun am 30. Januar sein. Außerdem erfolge der Rückschnitt von 13 Platanen im südlichen Domgarten ebenfalls erst nächste Woche. Der Eingriff war zunächst für die laufende Woche vorgesehen.