Was läuft hinter den Kulissen der RHEINPFALZ? Darüber informieren Mitglieder der Lokalredaktion in dieser Kolumne. Heute: Welche Rolle spielt Wintersport in Speyer und in den Redaktionsstuben?

In der kalten Jahreszeit nutzen Leichtathleten, Tennisspieler und Fußballer oft die Halle für ihre Wettkämpfe. Volleyballer Christian Eckenweber vom TSV Speyer wählte gar schon die Variante auf Schnee, um bei der deutschen Meisterschaft vorne aufzuschlagen. Doch auch in der Stadt und der Umgebung gibt es sie reichlich, die echten Wintersportler – und dazu sehr erfolgreiche. Über alle hat die RHEINPFALZ bereits berichtet.

Der Schneesportclub Lingenfeld, vor allem aber der Ski-Club Speyer verstehen sich auf das Treiben auf weißem Untergrund bei Minusgraden, auch wenn beides abnimmt, gerade wieder in dieser Saison. Die Alpinen des SC schicken ihre Sportler zu Slaloms und Riesenslaloms in den Schwarzwald, nach Bayern und nach Österreich. Der Verein ist ein Aushängeschild in Rheinland-Pfalz und selbst Ausrichter traditionsreicher Wettbewerbe wie Dompokal und Walter-Zimmermann-Pokal, vor allem aber der Sportwoche mit Meisterschaften und Hunderten von Startern in der Woche vor Ostern auf der Gerlosplatte in Hochkrimml.

Stadtmeisterschaften und Sportler des Jahres

Bei der Stadtmeisterschaft gibt es auch Titel im Snowboard. Die Nordischen des Clubs brachten einst Tobias Rath aus Otterstadt in Nationalmannschaft und Weltcuprennen. Anja Hirt wurde Speyers Sportlerin des Jahres. Als Dauergäste packen es Jahr für Jahr Schüler aus dem Speyerer Hans-Purrmann-Gymnasium zum Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia.

Wenn es die Verhältnisse zulassen, zieht Lehrer Sven Laforce eine Loipe auf dem Sportplatz – Corona hin, Pandemie her. Sogar von einer Skisprunggruppe berichten die Chronisten des Vereins. In der Familie des früheren Oberbürgermeisters Hansjörg Eger gibt es sehr erfolgreiche Curlingspieler. Selbst Eishockeyer und Eiskunstläufer reifen nach wie vor in der Stadt, in Römerberg und Dudenhofen bis zur Spitze heran.

Eishockeyfans jagen selbst Puck hinterher

Da wir über alles schreiben, was sportlich in Speyer und dem Umland passiert, spielt Wintersport eine große Rolle, obwohl es bei uns – im Flachland – an Bergen und Skipisten mangelt und auf Schnee im Winter auch nicht immer Verlass ist.

Nichtsdestotrotz gibt es auch hier Wintersport-Fans: Aus einem Fanclub des Mannheimer ERC, des Vorgängers der Adler, entstanden die Speyerer Bullys, die dem Puck nachjagten. Nicole Franken gewann mit der Berliner Formation den deutschen Titel und reiste zur WM nach Minneapolis (USA).

Lücken beim Wintersport

Gut, von Rodlern, Biathleten, Bobfahrern, Skeletonis, Nordisch Kombinierten, Trickskifahrern, Eisschnellläufern ist nichts bekannt, wobei: Sommerbiathlon schon, und in der warmen Jahreszeit wendet sich das Blatt ohnehin. Dann zieht es die Langläufer auf Skirollern zum Training und Wettkampf auf stets neue Areale.

Auch hier tritt der SC als Organisator auf, mit dem Kühn-Cup zu Ehren des Vaters der Langläufer. Statt der Bullys ließ es Thunder Speyer um den Internationalen Oliver Krill noch lange im Inlinehockey donnern, nicht zuletzt im altehrwürdigen Mannheimer Eishockey-Friedrichspark.

Der Autor

Martin Erbacher (55) kümmert sich seit 1999 um den Lokalsport in der Speyerer Rundschau der RHEINPFALZ.