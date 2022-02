Gemeinsam mit dem Haus der Familie bietet die städtische Familienbildung in den Winterferien täglich neue Anregungen für jede Menge Ferienspaß an. Pandemiebedingt sei statt Gruppenangeboten in diesem Jahr ein Alternativprogramm erarbeitet worden, das vom Parcours, über Anleitungen für selbstgebastelte Masken und Instrumente bis hin zu einem bunten Thementisch in der Stadtbibliothek reiche. Von Montag, 21. Februar, bis Freitag, 25. Februar, stehen hierzu Informationen auf der Internetseite des Hauses der Familie https://www.speyer.de/keks zur Verfügung. Die Anregungen richten sich in erster Linie an Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter.

Unter allen Teilnehmern, die ihre Ergebnisse an familienbildung@stadt-speyer.de schicken, werden nach den Winterferien Preise verlost. Unter anderem gibt es den Organisatoren zufolge Tickets für das Technik Museum Speyer, Eintrittskarten für das bademaxx und Gutscheine für das Offene Atelier bei der Jugendkunstschule Pablo e.V. zu gewinnen.