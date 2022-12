Der Schneefall in der vergangenen Woche hat die Bauarbeiten an einem städtischen Großprojekt unterbrochen: die Fuß- und Radbrücke von der Paul-Egell-Straße in den Vogelgesang, die rund zwei Millionen Euro kosten wird und spätestens im Mai fertig sein soll.

So lang wie die Verzögerung in den Sommermonaten, als die Baustelle nach Beschädigungen durch zu hohe Lkw wochenlang ruhte und das Gerüst erhöht werden musste, war der wetterbedingte Baustopp nicht: Vorige Woche geplante Betonarbeiten seien abgesagt worden, als es zu kalt und zu verschneit war, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Anfang dieser Woche seien sie aber weitergegangen. „Die abgesagte Betonage wird in dieser Woche nachgeholt“, teilt Verwaltungssprecherin Annika Siebert mit. Ab dem 23. Dezember ruhe die Baustelle dann feiertagsbedingt. Weitergehen soll es am 9. Januar – sofern die Witterung mitspielt. Dafür gebe es in dieser Jahreszeit keine Garantie.

Die neue Brücke, die mit „Soziale-Stadt“-Mitteln gefördert wird, hätte eigentlich im Advent fertig werden sollen. Mit dem Baustopp im Sommer war dies unrealistisch geworden. Es sei keine längere Winterpause geplant, so die Stadt. Für deren Tiefbauer sei die Brücke aktuell das einzige Großprojekt. Kleinere Baustellen würden vor dem Fest „nach Möglichkeit abgeschlossen“.