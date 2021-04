Live aus der „RESTOBAR Sux“ in Speyer gibt es am Muttertag, 9. Mai, von 18 bis 20 Uhr „Wine & Crime“ mit einer Probenkiste für eine Online-Weinprobe mit Speisenbegleitung sowie einer Autorenlesung aus dem Krimi „Requiem für den Kanzler“ von und mit Uwe Ittensohn. Die Probenkiste ist mit dem Zoom-Zugangscode unter https://www.ittensohn.de/lesungen/ bestellbar. Abholung in der Sux-Restobar oder Versand per Post.

Das Vesperpaket enthält vier Flaschen Wein und zünftige Pfälzer Vesper-Spezialitäten. Es gibt auch eine Premium-Version, bei der noch ein vom Autor handsigniertes Buch „Requiem für den Kanzler“ beiliegt.