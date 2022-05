Schürfwunden an beiden Unterarmen und eine Quetschung am Oberarm hat ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Speyerer Holzstraße erlitten. Wie die Beamten der Polizeiinspektion Speyer mitteilen, war der Mann gegen 15.30 Uhr in die Innenstadt unterwegs und passierte den am Fahrbahnrand abgestellten Pkw einer 43-Jährigen. Diese hatte die Fahrertür jedoch nur angelehnt. Ein Windstoß riss die Tür auf, sodass der 71-Jährige mit ihr kollidierte und stürzte. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Fahrzeugtür entstand laut Bericht ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro, am Pedelec von 300 Euro.