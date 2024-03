Zwei Bürgerbeteiligungen zu Projekten des Verbandes Region Rhein-Neckar kündigt die Stadtverwaltung an. Dabei geht es demnach sowohl um Freiflächen-Photovoltaik als auch um Windeenergie. Zum einen werde die Aufstellung des Teilregionalplans „Freiflächen-Photovoltaik“ zum einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar offengelegt, zum anderen der Teilregionalplan Windenergie zum einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar fortgeschrieben. Die Planunterlagen beider Vorhaben liegen demnach bis Montag, 29. April, unter anderem im Stadthaus, Abteilung Stadtplanung, Zimmer 301 aus und können montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr eingesehen werden. Zudem sind die Pläne im Netz unter www.m-r-n-com/photovoltaik und www. m-r-n-.com/windenergie einsehbar. Anregungen zu den Entwürfen könnten bis Montag, 16. Mai, schiftlich an den Verband Region Rhein-Neckar, M1,4-5, 68161 Mannheim, oder per E-Mail an Photovoltaik.Beteiligung@vrrn.de, bezeihungsweise Windenenergie.Beteiligung@vrrn.de möglich.