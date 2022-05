Eine finanzielle Entlastung sollen die Windelsäcke sein, die es in Speyer ab dem heutigen Mittwoch, 1. Juni, kostenlos für Familien mit kleinen Kindern oder Angehörigen mit Inkontinenz gibt. Wie bereits berichtet, hatte sich der Speyerer Stadtrat Ende April mehrheitlich für die Einführung des Windelsacks ausgesprochen. Hintergrund ist, dass sich mit der Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt die Anzahl der Pflichtleerungen der Restabfallbehälter von 13 auf acht Leerungen reduziert hat. Speyerer, die damit nicht auskommen – weil sie kleine Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, die auf Windeln angewiesen sind – sollen deshalb mit den kostenlosen Windelsäcken entlastet werden. Anspruch auf das Angebot haben alle in der Domstadt mit Erstwohnsitz gemeldeten Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres sowie Menschen mit Inkontinenz. Pro Person und Kalenderjahr wird eine Rolle mit zehn Säcken und einem Volumen von je 50 Litern ausgegeben. Die Windelsäcke sind im Kundenzentrum der Stadtwerke in der Industriestraße 23 gegen Nachweis erhältlich. Nicht bezugsberechtigte Personen können die Abfallsäcke wie gehabt für zehn Euro pro Rolle an allen Ausgabestellen erwerben. Der Stadt entstehen für das kostenlose Angebot Kosten in Höhe von 14.200 Euro in der Startphase 2022. Ab Januar 2023 soll der Windelsack aus Plastik dann nicht mehr ausgegeben, das zusätzliche Leerungsvolumen bei der Müllgebührenabrechnung verrechnet werden.