Wind und Gewitter am Samstag haben auch Polizei und Feuerwehr beschäftigt. In Speyer gab es mehrere Einsätze.

Die Polizei rückte nach eigener Mitteilung in die Siemensstraße aus: „Dort wurden auf die Fahrbahn gewehte Äste und Sträucher gemeldet, welche – noch bevor es zu einer Gefährdung für die Verkehrsteilnehmer kommen konnte – von der Fahrbahn entfernt wurden.“ Auch die Feuerwehr war gefragt. Sie musste jeweils mit mehreren Einsatzkräften in der Alten Rheinhäuser Straße und im Closweg umgestürzte Bäume beseitigen sowie einen abgebrochenen Ast in der Hafenstraße. Personen- oder Sachschäden gab es laut Polizei nicht.