Er war schon in Speyer und häufiger in Mannheim, aber in Schwetzingen war er – zumindest beruflich – noch nicht. Das letzte Konzert bei „Musik im Park“ in diesem Jahr ist noch einmal eine Premiere: Zum Abschluss am Samstag, 6. August, 19.30 Uhr, steht Wincent Weiss auf der Bühne im Schlossgarten.

Auch hier gilt, wie bei etlichen weiteren Terminen des prall gefüllten Programms: Im dritten Anlauf klappt’s, nachdem die geplanten Weiss-Konzerte in den beiden vergangenen Jahren