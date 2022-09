Die Schifferstadter Bäckerei Wilhelmis Brotkorb hat eine dritte Filiale in der Speyerer Innenstadt eröffnet.

Seit vergangenem Donnerstag werden die Waren des Unternehmens auch in der Karmeliterstraße 1 in Speyer verkauft. Das historische Gebäude war schon früher ein Bäckerei-Standort und wurde dann ausgiebig saniert. Der neue Standort öffnet um 6 Uhr und damit früher als die nicht weit entfernten Wilhelmi-Filialen in der Maximilianstraße 41 und 51. Auch sonntags (8 bis 17 Uhr) ist sie im Gegensatz zu diesen geöffnet. Montags bis freitags schließen ihre Pforten jeweils um 18 Uhr. Begonnen worden ist laut einer Unternehmenssprecherin mit zwei Mitarbeitern, aber das könne sich wie die Öffnungszeiten je nach Kundenverhalten ändern.

Wilhelmi beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 120 Mitarbeiter in 26 Verkaufsfilialen und der Produktion in Schifferstadt und Speyer.