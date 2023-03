Bei einem Wildunfall am Sonntagabend gegen 22.55 Uhr sind ein Mofafahrer und seine Mitfahrerin auf dem Radweg entlang der L528 in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach sei etwa 50 Meter vor der Vier-Wege-Kreuzung ein unbekanntes Wildtier aus dem Wald auf Radweg gerannt. Dabei sei es mit dem Vorderrad des Mofas kollidiert. Die beiden 18-Jährigen auf dem Zweirad seien dabei gestürzt, der Fahrer zog sich Schürfwunden am rechten Bein und den Händen zu, die Mitfahrerin an den Händen. Zusätzlich klagte sie über Schmerzen in Armen und Beinen, heißt es im Polizeibericht.

Beide seien vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei habe sich mit dem Jagdpächter verständigt, hätte das möglicherweise verletzte Tier aber nicht finden können. Das Mofa sei nicht mehr fahrbereit worden und sei abgeschleppt worden. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 1000 Euro.