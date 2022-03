Mehr als 2000 Speyererinnen und Speyerer beteiligen sich am 19. Dreck-weg-Tag. Pandemie-bedingt sind überwiegend Kleingruppen unterwegs. Für 30 Kinder des Waldkindergartens der Kita St. Joseph war ihr Einsatz am Freitag Ehrensache. Sie haben Müll entlang der Natostraße gesammelt. Müllpate Thomas Sieberling stellte seine Idee für einen sauberen Wald vor.

Zwei Stunden lang sind die 30 Kinder am Freitagvormittag im Stadtwald in Speyer Nordwest unterwegs, und danach ist einiges zusammengekommen. Eine große Schubkarre ist mit mehreren Säcken Müll gefüllt. Darunter: vor allem viel Verpackungsmüll, bereits gefüllt in den Wald geworfene Säcke und Hundekottüten. „Wir haben aber auch schon Kühlschränke und Autoreifen gefunden. Dieses Jahr war das Spannendste ein alter Fußball“, erzählt Andrea Leibig, Leiterin der Waldwichtel-Gruppe.

Für die Kinder des Waldkindergartens ist das Müllsammeln nichts Ungewöhnliches mehr. „Es ist ein wichtiger Teil der Umwelterziehung, dass wir mit den Kindern unsere eigenen Dreck-weg-Tage veranstalten. Wir sind jeden Tag sechs Stunden in der Natur und sammeln Müll immer auf, wenn wir ihn sehen. Die Kinder ärgern sich über liegengebliebenen Abfall“, berichtet Leibig. „Wir finden wirklich viel. Seit Corona hat sich das total verstärkt. Besonders Essensverpackungen und Flaschen liegen überall in der Stadt herum“, fügt Barbara Cifci, die Leiterin der Kindertagesstätte St. Joseph, hinzu.

18 Kitas dabei

Am diesjährigen Dreck-weg-Tag, der am 11. und 12. März stattfindet, beteiligen sich neben Grundschulen, Vereinen, Parteien und Privatpersonen auch 18 Kindertagesstätten. Gemeinsam sammeln sie in der ganzen Domstadt Abfall auf, der von anderen achtlos liegen gelassen wurde.

Doch nicht nur die Kinder sind fest entschlossen, den Wald von Müll zu befreien. Anlässlich des Dreck-weg-Tags nutzte der Müllpate Thomas Sieberling die Gelegenheit, mehr über seine neue Projektidee für einen sauberen Wald zu erzählen. Seit einem Jahr arbeitet der Rentner daran, Orte mit einem hohen Müllaufkommen sauberer zu halten. Dafür hat er Plakate entwickelt, die Kinder und Erwachsene über die Konsequenzen von liegen gelassenem Abfall aufklären sollen. Diese hängt er an den jeweiligen „Müll-Brennpunkten“ auf. Er habe in der Folge bereits erste Erfolge gesehen, berichtet er: „Nachdem die Plakate sechs Wochen in Römerberg auf einer Baustelle hingen, habe ich kaum noch Müll gefunden.“ In Zukunft möchte er die Plakate an möglichst vielen Orten aufhängen und hofft, dass sich so das Müllaufkommen reduzieren lässt.

Lob von der Stadt

„Eine tolle Idee. Das ehrenamtliche Engagement von vielen ist ein wichtiger Beitrag für die Umweltbildung“, betonte Irmgard Münch-Weinmann (Grüne). Die städtische Beigeordnete und Umweltdezernentin war als Verantwortliche für den Dreck-weg-Tag zum Danke sagen an den Treffpunkt bei der Walderholung gekommen.