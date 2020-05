Wilde Müllablagerungen erleben in Corona-Zeiten einen regelrechten Aufschwung in Speyer. Das Thema hat die RHEINPFALZ am Samstag unter dem Titel „Kein Unrechtsbewusstsein“ dargestellt. Mit Konsequenzen: Bis Dienstag, 12 Uhr, waren 15 Meldungen von Müllfrevel bei der Stadtverwaltung eingegangen. Darunter ein besonders drastischer Fall. Die Stadt setzt auf die Hilfe der Bürger, um den Verursacher zu finden.

„Ihr Artikel in der RHEINPFALZ hat dazu geführt, dass bei der zuständigen Sachbearbeiterin Monika Schimmele seit Montag die Leitungen glühen. Das schlimmste Chaos, das uns gemeldet wurde, wurde in der Verlängerung des Laurentiuswegs im Rinkenbergerhof Richtung Schifferstadt angerichtet“, berichtet die Pressesprecherin der Stadt, Lisa Eschenbach, und fügt Fotos von dem Fund bei. „Dort wurde ja offenbar ein ganzer Hausstand abgeladen.“ Es gebe noch keine Hinweise auf den oder die Verursacher. „Wir haben aber die leise Hoffnung, dass jemand etwas beobachtet hat.“

Die hohe Anzahl der Meldungen durch Bürger hat die Abfall-Expertin überrascht: „Normalerweise ist es im vergleichbaren Zeitraum über ein Wochenende ein Drittel, also fünf Fälle, die gemeldet werden“, sagte sie auf Anfrage. Sie habe aus den Hinweisen sogar neue Müll-Hotspots erfahren. Bürger regten zudem an, wie sich so etwas vermeiden ließe – etwa durch das Aufstellen von Müllbehältern an Verkaufsstellen von Verzehrbarem.

Schimmele untersucht jede Ablagerung. Kann der Verursacher identifiziert werden, folge dessen Bestrafung. Wilder Müll kostet mindestens 300 Euro. Am Rinkenbergerhof dürfte es teurer werden .

