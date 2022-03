Vor dem ehemaligen Stiftungskrankenhaus stehen seit dieser Woche zwei Hotels für Wildbienen und weitere Insekten. Die Insektenhotels seien bezugsbereit, wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat. An ihrem neuen Standort, vor dem Haupteingang des ehemaligen „Stifts“, sollen sie ganzjährig stehen bleiben. Geplant und gebaut wurden die zwei Insektenhotels von Jürgen Feiniler vom städtischen Baubetriebshof in Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei und der Bieneninitiative Speyer. „Ziel der Initiative ist es, dem voranschreitenden Insektensterben entgegenzuwirken und für die Wildbienen mitten in der Stadt, im Umfeld des ehemaligen Krankenhauses, ein Zuhause zu schaffen“, sagt Stadtsprecherin Lisa Eschenbach.

Die Häuser sind aus Paletten, alten Backsteinen, Schilfrohr, Lava-Erde für die Dachbegrünung und anderen natürlichen Materialien zusammengebaut. Außerdem seien unzählige Löcher in die verwendeten Backsteine gebohrt worden. Die Bienenhotels sollen einen positiven Beitrag zur Artenvielfalt und für die Umwelt leisten. Der Standort sei so gewählt worden, dass die Parklandschaft rund um das ehemalige Stiftungskrankenhaus von dem zu erwartenden Insekten zuwachs profitieren kann.