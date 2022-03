In den vergangenen Tagen habe ich viele Greifvögel am Himmel über Speyer gesehen. Es waren Rotmilane, die hier normalerweise nicht so oft zu sehen sind. Das hat auch einen guten Grund, wie mir Vogelexperte Thomas Dolich aus Hanhofen jetzt erklärt hat.

In den vergangenen Tagen sind kleinere und größere Gruppen Greifvögel am Himmel über Speyer erschienen. Beim genauen Beobachten habe ich gesehen, dass die Schwanzfedern dieser Vögel wie eine Gabel aussehen. Deshalb nennt man die Tiere auch Gabelweihen oder Rotmilane. Zusehen sind sie in Speyer aber nicht so oft. Und das, obwohl „Deutschland das Hauptverbreitungsgebiet des Rotmilans ist“, wie Vogelexperte Thomas Dolich im Gespräch erklärt.

In den 1990er-Jahren hat es aber nur wenige dieser Vögel gegeben. Das Land muss sich also besonders gut darum kümmern, diese Vogelart zu schützen, sagt Dolich, der Mitglied bei der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (Gnor) ist. Die Gabelweihe brauchen in ihren Brutgebieten hohe Bäume für den Nestbau und genügend Nahrung wie etwa Feldmäuse.

„Aber am Rhein brütet der Rotmilan eher weniger. Sein bevorzugter Lebensraum sind waldreiche Mittelgebirge wie der Pfälzerwald“, sagt Dolich. Wenn die Vögel aus ihren Überwinterungsgebieten im Mittelmeerraum nach Deutschland zurückehren, dann nutzen viele von ihnen den Rhein als Orientierung auf dem Weg nach Norden. „Das ist der Grund, weshalb man im März und dann wieder im Herbst so viele von ihnen bei uns sieht“, sagt Dolich.

Nils sorgt sich, weil die Rotmilane gerne Säugetiere fressen. Doch Biber seien den Vögeln zu groß, beruhigt ihn Dolich. Obwohl es auf den Äckern insgesamt immer weniger Mäuse gebe, würden sie sich an so große Tiere nicht heranwagen. Landwirte könnten den Rotmilanen aber etwas Gutes tun: Wenn sie auf ihren Feldern weniger Gift und Folien einsetzen, gibt es wieder mehr Nager, die die Rotmilane fressen können.