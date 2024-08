In unserer Serie „Ich freu mich drauf“ blicken wir voraus auf die nach dem Sommer beginnende Saison. Wir geben persönliche Tipps für kommende Kulturveranstaltungen, auf die wir uns besonders freuen.

Das städtische Musikfestival Speyer Resonanzen ist nach der Premiere im Frühjahr 2023 wohl eine Eintagsfliege geblieben, denn eine Fortsetzung gab es in diesem Jahr nicht. Da das öffentlich nicht weiter kommuniziert wurde, liegt der Verdacht nahe, dass damit die Resonanzen dauerhaft verklungen sind. Das ist sehr schade, denn es gab bei diesem kleinen, feinen Festival ganz großartige Gastspiele von Ensembles, die zuvor noch nicht in Speyer waren. Die Klassische Spark aus Karlsruhe zum Beispiel, die zum Glück schon bald auf Einladung des Rotary Clubs im Februar wieder in die Domstadt kam. Sensationell war auch das Konzert des Leipziger Vokalensembles Sjaella in der Dreifaltigkeitskirche. Nur ein Satz unseres Rezensenten zu dem Abend damals: „Das Verblüffende war die Wandlungsfähigkeit und Kunst im Vortrag von Sjaella. Das Ensemble machte mit ausgefeilter Vielstimmigkeit, einer sagenhaften Vielfalt an klanglichen Nuancen und einer großen Individualität im Ton aus jedem Stück ein Klanggebilde von bewegender Aura. “

Zum Glück wird es auch hier eine höchst erfreuliche Wiederbegegnung geben. Dabei ist die Dommusik aktiv geworden. Und das passt gut, denn mit dem Mädchenchor am Dom gibt es hier ja ein vorzügliches Vokalensemble junger Frauen. Natürlich wird es auch zu einer Begegnung der sechs Sängerinnen von Sjaella und dem Mädchenchor am Dom zu Speyer kommen.

Moderner Lobpreis

„Preisung“ heißt das Konzert am Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr im Dom zu Speyer, das Geistliche Vokalmusik des 20. und 21. Jahrhunderts bringt. Auch Lucianne Brady, Harfe, und Liudmila Firagina, Violoncello, wirken an dem Abend mit. Das Konzertprogramm beinhaltet Vertonungen geistlicher Texte und Bearbeitungen von geistlichen Gesängen. Vertreten sind Werke verschiedener Komponisten wie Knut Nystedt, Ola Gjeilo, Hugo Distler oder Eriks Ešenvalds. Ferner wird das Programm durch eigens für Sjaella geschriebene Kompositionen bereichert. Eine fruchtbare Zusammenarbeit besteht zum Beispiel mit Simon Wawer, Paul Heller, Volker Bräutigam, Gregor Meyer und David Timm. Textgrundlagen der Werke sind Psalmen.

Sjaella singt jedoch nicht nur in dem Konzert in Speyer. Das Ensemble gibt seine Erfahrungen auch gerne in Workshops weiter, so wie eben diesem November-Wochenende dem Mädchenchor am Dom zu Speyer.

Info