Am Donnerstag, 1. Juni, soll das Sealife in Speyer wiedereröffnet werden. Dies teilt der Betreiber auf Anfrage mit. Das Großaquarium war seit Anfang April geschlossen – wegen „laufender Arbeiten an Bereichen hinter den Kulissen“, so das Sealife. Anfragen dazu, warum diese im laufenden Betrieb angefallen sind, hat es nicht beantwortet. Es hatte auf Wartungsarbeiten am 2003 eröffneten Gebäude und an den Aquarien verwiesen. „Um die Attraktion nicht nur in Teilen geöffnet zu haben und damit sich das Besuchserlebnis nicht verringert, haben wir uns entschlossen, die größeren Arbeiten ohne zeitgleichen Publikumsverkehr durchzuführen“, so Sprecherin Camilla Hartmann.

Auch im Juni seien die Wartungsarbeiten noch nicht ganz abgeschlossen und gingen „im Hintergrund“ weiter. Es könne deshalb sein, dass kleine Bereiche für Besucher nicht komplett zugänglich sind. Näheres dazu werde gegebenenfalls auf der Website bekanntgegeben. Wer seinen Besuch während der Schließzeit geplant hatte, habe Informationen zur Umbuchung oder Stornierung erhalten. Jahreskarten würden automatisch um die Dauer der vorübergehenden Schließung verlängert.