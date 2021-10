Die Online-Plattform www.kaiserdom-virtuell.de wurde in einem umfassenden technischen Relaunch überarbeitet, sodass der Zugang jetzt auch mit Smartphone und Tablet möglich ist.

Mit einem interaktiven Grußwort von Bischof Karl-Heinz Wiesemann erfolgte am Dienstag im Beisein zahlreicher Partner und Unterstützer die offizielle Wiedereröffnung der Online-Kathedrale: Nach einem umfassenden technischen Relaunch steht das Weltkulturerbe den Besuchern ab sofort unter www.kaiserdom-virtuell.de wieder zur Verfügung.

Die Online-Plattform www.kaiserdom-virtuell.de wurde in einem umfassenden technischen Relaunch überarbeitet, sodass der Zugang jetzt auch mit Smartphone und Tablet möglich ist. Die erweiterte 360Grad-Domführung umfasst jetzt unter anderem auch den Kaisersaal und die Aussichtsplattform. Die Grundlage für individuelle 360°-Dombesichtigungen bildet ein neuartiges Content-Managementsystem (CMS), das zukünftig auch weiterführende Virtual-, Augmented- und Mixed-Reality-Anwendungen möglich macht. Dank der ebenfalls überarbeiteten Benutzerführung kann der virtuelle Dom an insgesamt 60 Standorten mit 320 Hotspots einfach und intuitiv besichtigt werden. Die technische Erneuerung und Erweiterung der Plattform wurde durch eine Projektspende der Dr.-Albrecht-und-Hedwig-Würz-Stiftung der Stiftergemeinschaft Sparkasse Südliche Weinstraße ermöglicht.

Emotionaler Zugang

Im Rahmen der virtuellen Wiedereröffnung dankt der Bischof von Speyer allen Partnern für das Engagement: „Der Relaunch von Kaiserdom Virtuell Speyer ist ein weiterer digitaler Baustein in der Geschichte des Doms. Mit ,Kaiserdom virtuell’ sind wir technisch auf der Höhe der Zeit. Besucher können unsere Kathedrale online intuitiv und umfassend besichtigen. Als Premiere können jetzt auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Aussichtsplattform, den Kaisersaal und den Dachraum des Westbaus betreten!“

Mit dem 360Grad-Ansatz verfolgt Kaiserdom Virtuell Speyer eine besondere nicht-kommerzielle Zielsetzung: Die Online-Initiative macht die romanische Kathedrale im digitalen Raum auf emotionale Art und Weise erlebbar. Initiator Marco Fraleoni, der als Geschäftsführer von Peregrinus für die Konzeption und strategische Ausrichtung der Gesamtkommunikation verantwortlich ist, sagt: „Kaiserdom Virtuell Speyer ist ein sehr emotionales Projekt. Wir eröffnen neue und sehr vielfältige Zugänge in den Dom, darunter auch zu Orten, die sonst nicht für Besucher zugänglich sind, wie zum Beispiel den Nordostturm, das Dachgewölbe und die Sakristei.“

Aufwendige Umsetzung

„Kaiserdom Virtuell“ setzt auf formatfüllende 360°-Ansichten: Besucher können sich jetzt auch mit dem Smartphone per Fingerzeig um die eigene Achse drehen und in alle Richtungen schauen. Um die räumliche Wirkung zu verbessern, wurde die Auflösung der alten Bildwelten nochmals deutlich optimiert. Damit Dombesucher – online und auch im realen Bauwerk – von den neuen technischen Möglichkeiten profitieren, sind für alle Online-Hotspots die realen Geokoordinaten hinterlegt. Das führt beispielsweise dazu, dass im Kirchenschiff Orgelmusik und in den Domgärten Vogelgezwitscher zu hören ist. Peter Hartung, Geschäftsführer bei Screenday Productions GmbH, ist für die Konzeption und technische Entwicklung verantwortlich. Er sagt: „Das CMS ist so ausgelegt, dass wir eine mögliche zukünftige Indoornavigation mit Mixed-Reality-Elementen befüllen könnten. Die Inhalte könnten dann in allen Sprachen vorliegen und beispielsweise über eine synthetische Stimme vorgelesen werden!“

Wissen zur Liturgie, Baugeschichte, Architektur

Rund um die Themenbereiche Liturgie, Baugeschichte und Architektur vereint „Kaiserdom virtuell“ bereits heute eine umfassende Fülle an Informationen. Christoph Maria Kohl, Domdekan und Domkustos, erklärt: „Wir freuen uns, dass mit ,Kaiserdom virtuell’ unsere Kathedrale für Besucher aus aller Welt erlebbar ist. Um den Dom zu Speyer in seiner erhabenen Vielfalt zu zeigen, bieten wir an ausgewählten Stellen interaktive Infopunkte. Ergänzend zu einzelnen Beiträgen aus unserem Audio-Guide werden hier geschichtliche oder liturgisch wichtige Zusatzinformationen in Videos und Audiobeiträgen vermittelt!“

Eine wichtige Messgröße für den weiteren Erfolg ist das weltweite Interesse: Aktuell haben Besucher aus 92 Ländern Kaiserdom Virtuell Speyer besucht. Mit der offiziellen Wiedereröffnung der Kathedrale gilt es, diese Bestmarke jetzt zu übertreffen.

Große Spende

Die Dr.-Albrecht-und-Hedwig-Würz-Stiftung der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Südliche Weinstraße hat den Relaunch einmalig mit einer Projektspende in Höhe von 30.000 Euro gefördert. Deren Vorstände, Frank Jäckle und Thomas Nitz, erklären: „Ein so wegweisendes Projekt verdient besondere Unterstützung, zumal es ideal zu unserem Stiftungszweck passt. Genau wie ,Kaiserdom virtuell' nutzen auch wir unsere regionale Verankerung als Stiftung, damit möglichst viele Menschen von dieser sehr emotionalen Form der Geschichts- und Kulturvermittlung profitieren können!“ Weitere Standorte sind in einer folgenden Ausbaustufe bei Kaiserdom Virtuell Speyer geplant, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 erfolgen wird.

Die Online-Plattform www.kaiserdom-virtuell.de bündelt Informationen und führt rund um den Speyerer Dom Initiativen zusammen. Hierzu zählen: „der pilger – Magazin für die Reise durchs Leben“, Dombauamt Speyer, Dombauverein Speyer, Domkapitel der Kathedrale von Speyer, Dommusik Speyer, Dompfarrei Mariä Himmelfahrt Speyer, Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer, Historisches Museum der Pfalz Speyer, das auch den Domschatz beherbergt, und die Stadt Speyer. Die Idee für die Initiative entstand Mitte 2010. Initiator ist die Peregrinus GmbH, die auch die Konzeption und Gesamtkommunikation verantwortet.