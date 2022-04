Das Speyerer Dicke-Luft-Theater hat nach mehrmaligen Ausfällen und Verschiebungen aufgrund der Pandemie die Wiederaufnahme der Produktion „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ von Joel Pommerat in der Regie von Matthias Folz gestartet. Vorstellungen sind noch morgen, Montag und Dienstag. Es geht um Liebe. Das aktuelle Stück der Dicken Luft, das durch Corona mehrere Verschiebungen erleiden musste, kommt nun doch zur Aufführung. Joël Pommerat, hochgelobter französischer Autor und Regisseur, hat es mit seiner Pariser Schauspielertruppe erarbeitet und Maßstäbe gesetzt. Matthias Folz, Intendant des Kinder- und Jugendtheaters Speyer, hatte die Chuzpe, das skurrile Schauspiel mit Dicke-Luft zu inszenieren.

In verschiedenen Szenen, die inhaltlich keinen direkten Zusammenhang haben, wird das Thema Liebe von allen Seiten beleuchtet, die Protagonisten werden durchleuchtet und offenbaren geheime Sehnsüchte, Schwächen, Abgründe.

Joël Pommerat kreiert ein Kaleidoskop des Kampfes um die Liebe. In der Zuspitzung entsteht ein ziemlich realistisches Bild dessen, was uns verbindet und uns zugleich entzweireißt. Der Titel lässt es erahnen: Liebe zwischen Menschen ist so schwierig zu verwirklichen wie die (Wieder)Vereinigung tödlich verfeindeter Staaten.

„Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ ist am Sonntag, 10. April, 20 Uhr, Montag, 11. April, 20 Uhr, und Dienstag, 12. April, 20 Uhr, im Alten Stadtsaal Speyer, Kleine Pfaffengasse 9, zu sehen. Einzige Coronamaßnahme: Besuch nur mit Maske. Vorverkauf ist im Spei’rer Buchladen.