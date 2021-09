In dem Dreipersonenstück „Die Wunderübung“ zeigt der Autor Daniel Glattauer ein ebenso gefühlvolles wie bissiges Porträt eines Paares, dessen beste Zeiten vorbei sind, das aber seine Liebe nicht aufgeben will. Zu sehen ist das köstliche Spiel beim Zimmertheater in der Speyerer Heiliggeistkirche wieder am 17. September um 20 Uhr. Anders als im angestammten Theaterraum im Kulturhof, wo die Spieler in der Mitte des Publikums agierten, wird das Stück jetzt quasi frontal auf der Bühne der Ausweichspielstätte Weitere Termine in September sind der 18., 19., 24., 25.09.und 26. September.

Derzeit können nur vollständig Geimpfte, Genesene oder aktuell Getestete die Veranstaltung erleben. Es besteht Maskenpflicht, am Platz kann sie abgenommen werden.

Karten können unter tickets@zimmertheater-speyer.de mit den Kontaktdaten (Name , Adresse, Telefon) aller Besucher bestellt werden oder unter 015750496836 mit Angabe der Telefonnummer zwecks Rückruf, direkt über die Homepage, oder im Spei’rer Buchladen. Die jeweils gültigen Regelungen sind veröffentlicht auf der Webseite www.zimmertheater-speyer.de.