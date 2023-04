Die Serie von Einbruchsversuchen in städtischen Einrichtungen geht weiter: In der Nacht zum Samstag meldeten gegen 1.35 Uhr Zeugen der Polizei, wie zwei dunkel gekleidete Personen in die Kita Löwenzahn im Carl-von-Ossietzky-Weg einzubrechen versuchten. Ein Täter hatte ein Brecheisen in der Hand und setzte dieses an einer Tür im hinteren Bereich der Kita an. Als die Täter merkten, dass sie beobachtet wurden, flohen sie. Die Fahndung verlief erfolglos, der Schaden dürfte bei rund 1000 Euro liegen.