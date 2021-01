„Schum-Kulturtage“ soll es auch 2021 in den drei Schum-Städten am Rhein geben, in denen das zentraleuropäische Judentum eine kulturelle Blütezeit erlebte. In Speyer sollen sie vom 10. Oktober bis 9. November stattfinden sowie in Worms und Mainz von September bis November. In Speyer konnten sie des Lockdowns wegen bei der ersten Auflage nur bis Ende Oktober gehen.

Die Schum-Städte Speyer, Worms und Mainz feiern 2021 „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ mit einer Veranstaltungsreihe. Ein Edikt des römischen Kaisers Konstantin von 321 gilt als erster Nachweis für jüdisches Leben nördlich der Alpen.

Am 3. Februar stellen die Schum-Städte um 18 Uhr im Mainzer Landesmuseum ihren Unesco-Welterbeantrag vor. Die Unesco entscheidet 2021 darüber, ob die Städte in die Welterbe-Liste aufgenommen werden. In Worms gibt es am 11. April von 11 bis 13 Uhr eine Diskussion zum Thema „Reinheit im Judentum: Zwischen Tradition und Moderne“ unter anderen mit der Rabbinerin Elisa Klaphek aus Frankfurt am Main. Dem 2014 gegründeten Verein der Schum-Städte gehören das Land Rheinland-Pfalz, die Städte Speyer, Worms und Mainz, die Jüdischen Gemeinden Mainz und Rheinpfalz sowie der Landesverband der Jüdischen Gemeinden an. Der Name „SchUM“ leitet sich aus den Anfangsbuchstaben der hebräischen Namen Schpira (Speyer), Warmaisa (Worms) und Magenza (Mainz) her.