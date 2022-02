Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Speyer der Agentur für Arbeit ist im Januar gestiegen. Insgesamt 2786 Personen waren arbeitslos gemeldet. Das ist laut den Experten aber nicht ungewöhnlich.

Die Agentur für Arbeit Ludwigshafen, die einen Geschäftsstellenbezirk in Speyer hat, spricht von „saisonalen Einflüssen“, die die Arbeitslosigkeit in Speyer im Januar gesteigert haben. In konkreten Zahlen heißt das: Mit 2786 Personen waren im Januar 144 mehr arbeitslos gemeldet als noch im Dezember 2021. Damit stieg die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren jedoch in der Region insgesamt 498 Arbeitslose weniger zu verzeichnen.

586 Personen haben sich im Januar arbeitslos gemeldet, sieben weniger als im Vormonat und 79 weniger als vor einem Jahr. Im selben Zeitraum konnten 435 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 122 weniger als im Dezember und 50 weniger als im Vorjahr.

Nachfrage nach Arbeitskräften rückläufig

„Eine Steigerung der Arbeitslosenquote ist für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich und lässt sich durch witterungsbedingte beziehungsweise saisonale Einflüsse erklären“, wird Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Speyer, in einer Pressemitteilung zitiert. „Wie sich die Arbeitslosenzahlen in den kommenden Monaten entwickeln werden, ist schwer zu prognostizieren. Noch unklar ist, wie sich die ab Mitte März eintretende Immunitätsnachweispflicht im Gesundheits- und Pflegebereich auf den Arbeitsmarkt auswirken wird.“

Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei im Januar rückläufig geblieben. Der Arbeitsagentur wurden demnach 167 neue Stellen gemeldet, 120 weniger als im Dezember, allerdings 51 mehr als vor einem Jahr. Insgesamt umfasse der Stellenbestand aktuell 1081 Jobmöglichkeiten, 27 weniger als im Vormonat. Auf das Stadtgebiet Speyer fallen 824 Stellenangebote.