Die Speyerer Band Krempl eröffnet die Reihe der Marktmusiken in der Dreifaltigkeitskirche in diesem Herbst am 22. August mit einem kurzweiligen Programm schwungvoller Combo-Arrangements. Vom kommenden Samstag bis einschließlich 3. Oktober wird es wieder jeden Samstag um 11.30 Uhr für eine halbe Stunde Musik in der Dreifaltigkeitskirche geben. In diesem Jahr nicht mit, aber für die Orgel.

Die sechs Musiker von Krempl präsentieren einen abwechslungsreichen Mix aus traditionell irischen Klängen, bekannten Klezmer-Melodien und verschiedenen Evergreens von Kaffeehaus-Musik bis Tango. In den Oberstimmen verbindet sich der schwebende Ton der Querflöte (Christa Bernardi) mit dem lyrischen Klang der Violine (Katrin Vollmer-Kaas) und dem weichen Sound der Posaune (Andreas Pletsch). Abgerundet wird das Ganze durch das melancholische Klangregister des Akkordeons (Bettina Pahle), einen rhythmisierenden Kontrabass (Bernhard Kaas) und den treibenden Grundbeat von Cajon und Percussion (Sebastian Preuss).

Eintritt frei – Spenden sind für die neue Orgel. Es ist eine Veranstaltung unter Coronabedingungen, es gelten Abstandsregeln in der Kirche und die Kontaktdaten werden erfasst. Am Platz besteht keine Maskenpflicht, aber sehr wohl in den Gängen. Kurzfristige Änderungen sind im Moment leider nicht auszuschließen.