Das Netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung Speyer lässt seinen Wettbewerb um den „Speck-weg-Pokal“ wiederaufleben.

Die Fastenaktion, die in der Vergangenheit bis zu 500 Teilnehmer für gesunde Ernährung und mehr Sport motiviert hatte, war in den vergangenen vier Jahren in der „Corona-Pause“. Jetzt wird sie zum elften Mal angeboten, wie Michael Hemmerich, Vorsitzender des Netzwerk-Vereins, berichtet. Er verweist auf einen „vielfachen Wunsch aus dem Kreis der Beschäftigten der 27 Mitgliedsbehörden, -betriebe und -unternehmen“.

Einen Tag vor dem Auftakt am Donnerstag lagen laut Hemmerich Zusagen aus 14 Unternehmen vor, hinter denen rund 200 Personen stehen. Er erwartet jedoch weitere Teilnehmer. Der Zeitraum für den Kampf um den „gesund gefüllten Speck-weg-Pokal“ läuft bis Donnerstag, 21. März. Ziel: überflüssigen Kilos den Kampf ansagen. Geehrt wird das Vierer-Team, das im Aktionszeitraum im Durchschnitt die meisten Kilogramm verloren hat. Die bei offiziellen Wiege-Terminen festgestellten Ergebnisse werden aus den Betrieben gemeldet. Die Titelverteidiger kommen von der Evangelischen Kirche der Pfalz. Preise bei der Ehrung am 9. April sind aber auch für die erfolgreichsten männlichen und weiblichen Teilnehmer ausgelobt.

Spaziergänge in der Mittagspause

Den Wettbewerb hatte in den vergangenen Jahren erschwert, dass das Begleitprogramm unter anderem mit sportlichen Aktivitäten teilweise wegen der Kontaktbeschränkungen in der Pandemie unmöglich war. „Das ist diesmal anders“, sagt Hemmerich. Er kündigt unter anderem Spaziergänge unter dem Motto „Walking to Heaven“ in der Mittagspause an, zudem Vorträge zu gesunder Ernährung, gemeinsames Nordic Walking, Mountainbiken sowie Trainings- und Kursangebote in mehreren Fitnessstudios.

„Für das laufende Jahr sind weitere Aktivitäten geplant“, betont Hemmerich. Derzeit bereite das Netzwerk einen Gesundheitstag vor, der am Mittwoch, 25. September, auf dem Areal des Pädagogischen Landesinstituts in der Butenschönstraße geplant ist.