So schnell geht’s: Der Rhein führt seit der Nacht von Montag auf Dienstag mit mehr als 6,20 Meter am Pegel Speyer schon wieder Hochwasser. Zuvor war er seit dem Höchststand bei 8,25 Metern am 18. Juli rund zwei Wochen lang zurückgegangen. Am Dienstagnachmittag hat der Fluss 6,43 Meter erreicht, bei weiter leicht steigender Tendenz. Ab der Hochwassermarke eins bei 6,20 Meter gelten für den Schiffsverkehr Einschränkungen.

Vor dem großen Hochwasser Mitte Juli wurde der Rheinstrand geschlossen, wie Sprecher Rene Neumann auf Anfrage mitteilt: „Wir hatten uns am Dienstag vor dem Höchststand aufgrund der sehr schlechten Prognosen dazu entschieden, erstmal den Neckarstrand in Mannheim komplett abzubauen. Am Mittwoch haben wir dann in Speyer mit dem Rückbau begonnen und damit auch nicht mehr geöffnet.“ Die Wiedereröffnung folgte gleich am Montag, 19. Juli, nachdem tags zuvor der Scheitelpunkt der Hochwasserwelle an Speyer vorbeigerollt war. „Wir hatten jedoch die ersten Tage große Teile des Strandes abgesperrt, da das Wasser noch relativ hoch stand. Sandverlust hatten wir natürlich, aber noch in einem zu verkraftenden Ausmaß, da das Wasser letztendlich nicht so hoch stand wie anfangs befürchtet“, informiert Neumann. Allerdings sei eines der Podeste so stark unterspült worden, dass es zunächst nicht betreten werden konnte und fast neu aufgebaut werden musste. Neumann beklagt außerdem einen „übermäßigen Hochwassertourismus, der teilweise nicht einmal vor unserem Zaun halt gemacht hat“. So hätten es sich Besucher am Strand bequem gemacht. „Trotz Absperrungen und Verbotsschildern waren doch sehr viele auch auf den im Wasser stehenden Podesten.“