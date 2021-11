Die Reihe mit musikalischen Andachten „Halte.Punkt.Advent“ im Dom zu Speyer wird fortgesetzt. Sie sind jetzt immer an den Donnerstagen und Samstagen vom 2. bis 16. Dezember.

Nachdem im vergangenen Advent die Reihe „Halte.Punkt.Advent“ viel Zuspruch erfahren hat, wird sie in diesem Jahr fortgesetzt. Beginnend mit dem 2. Dezember bis zum 16. Dezember laden Domkapitel und Dommusik donnerstags um 19.30 Uhr und samstags um 18 Uhr zu musikalischen Andachten in den Dom.Diese gehen auch auf die anhaltende Pandemie und das damit verbundene Leid ein, wollen aber auch Hoffnung und Zuversicht spenden, wie sie an Weihnachten mit Jesus Christus in die Welt kam. „Mir ist wichtig, dass der Dom in dieser Zeit den Menschen soweit wie möglich offen steht“, sagt Domdekan Christoph Kohl. „Seine starken Mauern können auch die Menschen stärken.“

Am Donnerstag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr ist „Veni Domine“ das Thema der Andacht. Die Liturgische Leitung hat Domdekan Christoph Kohl. Chor- und Orgelmusik von Mendelssohn Bartholdy, Dyson, Bach, Lindley und anderen erklingt. Es singt der Mädchenchor am Dom zu Speyer. Domkantor Joachim Weller spielt Orgel.

„Macht hoch die Tür“

Am Samstag, 4. Dezember, 18 Uhr, steht der „Halte.Punkt.Advent“ unter der Überschrift „Macht hoch die Tür“. Musik für Blechbläser und Orgel von Bach, Peters, Zellner und anderen musizieren die Dombläser. Joachim Weller ist wieder der Organist.

Am Donnerstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, hat im „Halte.Punkt.Advent“ die Liturgische Leitung Kaplan Matthias Schmitt. Chor- und Orgelmusik von Mendelssohn Bartholdy, Reger, Stainer, Elgar und anderen musizieren der der Domchor Speyer und Domorganist Markus Eichenlaub.

Am Samstag, 11. Dezember, 18 Uhr, zum Auftakt des dritten Advent steht der „Halte.Punkt.Advent“ entsprechend dessen Namen unter dem Thema „Gaudete in Domino – Freut euch im Herrn“. Gregorianik und Orgelmusik sind zu hören mit der Schola Cantorum Saliensis und Markus Eichenlaub, Orgel.

Wieder „O-Antiphone“

Am Donnerstag, 16. Dezember, 19.30 Uhr steht der „Halte.Punkt.Advent“ im Zeichen des Magnificat. Die Liturgische Leitung hat Kaplan Maximilian Brandt. Chor- und Orgelmusik von Vittoria, Shephard, Rathbone und anderen musizieren die Speyerer Domsingknaben und Markus Eichenlaub, Orgel.

In der Zeit vom 17. bis 23. Dezember jeweils um 19.30 Uhr finden die Andachten mit den sogenannten „O-Antiphonen“ statt (weil sie alle mit einem O beginnen). Diese abendlich stimmungsvollen Zusammenkünfte möchten in den sieben Tagen vor Weihnachten einen besonderen Akzent setzen. Sie fanden in den vergangenen Jahren bis 2019 in der kerzenbeleuchteten Klosterkirche St. Magdalena statt. 2020 mussten sie der Pandemie wegen ausfallen.rg

Anmeldung

Aktuelle Informationen zu Voranmeldemöglichkeiten und den geltenden Schutzmaßnahmen gibt es auf der Homepage des Doms unter https://www.dom-zu-speyer.de/advent-und-weihnachten-2021