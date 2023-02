[aktualisiert, 17 Uhr] Am vergangenen Wochenende hat es weitere Einbrüche und Einbruchsversuche in Geschäfte des Stadtgebiets gegeben. Am Sonntag, 26. Februar, haben gegen 1.45 Uhr Unbekannte ein Fenster eines Geschäfts in der Gilgenstraße aufgehebelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus einer Kasse sei eine niedrige, dreistellige Geldsumme entwendet worden. Im Zeitraum von Samstag, 25. Februar, 12.30 Uhr, bis Montag, 27. Februar, 7.50 Uhr, haben Unbekannte außerdem versucht, an mehreren Stellen Fenster und Türen zu einer Apotheke und einer Praxis im Fünfkirchener Weg am Berliner Platz aufzuhebeln – erfolglos. Die Polizeiinspektion schätzt den in diesem Fall entstandenen Sachschaden auf rund 3000 Euro.

Die Taten könnten im Zusammenhang mit einer Serie stehen, die schon im vergangenen Jahr begonnen hat, so Michael Appelt, stellvertretender Leiter der Inspektion, auf Anfrage. Zu den 28 Fällen, die er schon vor einigen Wochen bilanziert hatte, seien nun in den vergangenen Tagen sechs weitere hinzugekommen. Bereits am Montag hatte die Polizei über einen Einbruch in ein Friseurgeschäft in der St.-Georgen-Gasse informiert, der ebenfalls am vergangenen Wochenende verübt worden war.

Es gebe bei einem Großteil der Taten gemeinsame Merkmale, berichtet Appelt: Das sei einerseits „ein bisschen Dilettantismus beim Versuch, die Objekte zu öffnen“, andererseits das ausschließliche Interesse der Täter an „schnellem Bargeld“, sofern das Eindringen gelungen sei. Appelt äußerte sich zum Stand der Ermittlungen zurückhaltend: Die Polizei habe Intensivtäter aus der Region im Blick und sei verstärkt in der Stadt unterwegs. „Wir meinen ein Muster entdeckt zu haben“, sagt der Ermittler. Er hoffe auf einen Fahndungserfolg in absehbarer Zeit. Die Taten haben sich überwiegend in der Innenstadt ereignet. Objekte in den Gewerbegebieten seien oft besser gesichert, erläutert Appelt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu den Einbrüchen, entweder per Telefon unter 06232 1370 oder als E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.