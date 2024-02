Elisabeth Wohlfarth hat einiges erlebt: Zweiter Weltkrieg, schmerzhafte Verluste, aber auch Glücksmomente. Sie erzählt von ihrem Leben und wie sie es schafft, immer noch selbst einzukaufen.

Ihre positive Lebenseinstellung und täglich Obst zum Frühstück haben möglicherweise dazu beigetragen, dass Elisabeth Wohlfarth aus Speyer am Sonntag das hohe Alter von 101 Jahren erreicht. „Ich versuche immer, alleine klarzukommen, koche mir auch noch selbst und gehe manchmal mit meiner Tochter einkaufen“, erklärt die Jubilarin selbstbewusst.

Wohlfarth wurde am 4. Februar 1923 in Speyer geboren. Sie hatte drei Brüder und zwei Schwestern, die inzwischen alle verstorben sind. Einer ihrer Brüder war bei der Marine und fiel im Zweiten Weltkrieg. Nach ihrem Volksschulabschluss absolvierte sie eine Lehre beim Klambt-Verlag und arbeitete für diesen in Speyer und in Nürnberg. Danach wurde sie zum Reichsarbeitsdienst eingezogen und bei der Luftwaffe in der Fliegerabwehr ausgebildet. Nach Kriegsende wollte sie ins damals französisch besetzte Speyer. Da der Zug nur bis Ludwigshafen fuhr, musste sie von dort in die Domstadt laufen. „Dafür habe ich Stunden gebraucht“, berichtet sie.

In der Nachkriegszeit geht’s bergauf

Dass sie in der Nachkriegszeit bei der Zulassungsstelle der Stadtverwaltung Speyer einen Arbeitsplatz gefunden habe, sei ein Glücksfall gewesen. „Damit ging’s bergauf“, sagt sie und schmunzelt. Ihren Ehemann Rudolf habe sie schon länger gekannt. Sie verliebten sich und heirateten am 3. September 1949. Tochter Bärbel wurde 1958 geboren. Ihr Ehemann war Straßenbaumeister und machte sich selbständig. Als er 1983 verstarb, mussten das Geschäft, ein Grundstück an der Auestraße und ein Haus, das sie in Eigenleistung erbaut hatten, aufgegeben werden. „Mein Mann lebte nur für das Geschäft, Urlaub haben wir höchstens mal im Schwarzwald gemacht“, erzählt die Jubilarin.

Wohlfarth erinnert sich auch gerne an ihre Zeit in einer Wandergruppe des Kneipp-Vereins. Außerdem habe gerne gestrickt, gestickt und gehäkelt. Zu ihrer Familie habe sie ein gutes Verhältnis, berichtet sie. Ihre Tochter Bärbel, die auch in Speyer wohnt, kümmere sich um sie, und ihre Nichten und Neffen hätten ihr voriges Jahr ihren 100. Geburtstag ausgerichtet.