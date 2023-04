Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den sauren Hering beißen mussten die Narren in der Saison 2020/21 weit vor Aschermittwoch. Die Kampagne wurde abgesagt. Das Leiden der Jokus-Jünger ist dieser Tage groß. Statt Büttenreden, Gardetanz, Schunkelage und Feierei gibt es an den Fasnachtstagen 2021 – nichts. Die Speyerer Vereine gehen individuell mit der Situation um.

Keine Möglichkeit zu persönlichen Treffen bedeutet für die Vorstandschaft des Tanzvereins Kaiserfunken (TVK) keine Planung für die nächstmögliche Session