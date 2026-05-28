Allzu viele Bäcker gibt’s nicht in Speyer-Ost. Der „Bäcker ums Eck“ liegt mitten im Stadtteil und hat eine treue Stammkundschaft. Wichtig ist auch ein zweites Standbein.

Die Tage beginnen früh im Ziegelofenweg. Ab 4.30 Uhr gehen die Lichter und der kleine Backofen beim „Bäcker ums Eck“ an. Eine Backstube gibt’s hier nicht, erklärt Inhaberin Stephanie Kümmel. Brot, Brötchen und süße Teilchen kommen auf Bestellung von der Bäckerei Seibt in Böhl-Iggelheim. „Das ist noch Handwerk“, sagt Kümmel. Alles, was der Bäcker nicht liefere, werde selbst vorbereitet. Brezeln zum Beispiel würden regelmäßig aufgebacken, Brötchen selbst belegt.

Seit acht Jahren betreibt die 57-Jährige zusammen mit Mitarbeiterin Angelika Kiese den Standort im Ziegelofenweg. „Eine Schnapsidee“ sei das damals gewesen, erinnert sich Kümmel. Viele Jahre lang hatte die Bäckerei Höchemer dort eine Filiale, die 2017 allerdings schloss. Es könne ja nicht sein, dass es im Ziegelofenweg keinen Bäcker mehr gibt, habe sie bei ihrer Geburtstagsfeier gesagt. Nach dem dreimonatigen Intermezzo einer anderen Bäckerei hat sie im November 2017 die Sache selbst in die Hand genommen. „De Bäcker ums Eck“ ging an den Start. Klassische Laufkundschaft komme kaum in den Laden, aber es habe sich ein Kreis an Stammkunden etabliert. 70 bis 80 Prozent mache das aus, schätzt Kiese. Mitarbeiter der nahen Lackiererei kämen zum Beispiel immer wieder vorbei – genau wie Kunden von dort, die auf ihr Auto warteten.

Eingespieltes Team

„Ich war schon immer im Verkauf“, erzählt Stephanie Kümmel. Schon in der Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin bei der Metzgerei Biesinger im Markt 31 habe sie Angelika Kiese kennengelernt. Beide sind ein eingespieltes Team. Auch beim Biomarkt „Füllhorn“ in der Wormser Straße arbeiteten sie zusammen. Im Nachfolge-Betrieb „Denn’s“ wurde Kümmel stellvertretende Leiterin, hatte aber irgendwann den Wunsch nach Veränderung. Die freie Fläche in der Bäckerei sei da gerade recht gekommen. Sie schätze das Miteinander und den Austausch im kleinen Laden: Man kenne sich, erzähle miteinander. Vor einiger Zeit habe es auch einen kleinen Stammtisch von vier Frauen gegeben, die sich regelmäßig getroffen hätten. Altersbedingt sei das jedoch nicht mehr möglich.

Der Umsatz im kleinen Laden reiche zum Leben, Preise wie in der industriellen Fertigung von Backwaren könne sie jedoch nicht mitgehen. Wichtiges zweites Standbein vom „Bäcker ums Eck“ sei der Kiosk in der Integrierten Gesamtschule, den ein weiterer Mitarbeiter seit einigen Jahren betreibt. Was Schüler dort nachfragten, sei gut und verlässlich planbar – wichtig für den kleinen Betrieb. Die Kunden im Ziegelofenweg wünschten sich Beständigkeit und Verlässlichkeit vom Nachbarschaftsbäcker. Die könne sie besonders dann bieten, wenn gewünschte Produkte telefonisch vorbestellt werden, betont Kümmel. Denn schließlich müsse sie auch die Bestellungen an den Lieferanten aus Böhl-Iggelheim weitergeben. Da gehe es auch um Nachhaltigkeit. Wenn von den Backwaren am Ende etwas übrig bleibe, wandere es an die Lebensmittelretter. Zweimal pro Woche schaut die Inhaberin auch bei der Sozialen Anlaufstelle am Festplatz vorbei.

Auch Catering sei auf Wunsch möglich, was beispielsweise im nahen Co-working-Space am Rhein schon in Anspruch genommen worden sei. Im Laden setzt Kümmel zusätzlich auf ein kleines Angebot an Lebensmitteln zur Nahversorgung wie Butter, Milch und Eier. „Was man eben mal braucht“.