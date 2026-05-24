Es gibt Nachbesserungsbedarf bei der Organisation von Wahlen in Speyer.

Der nächste Dienst in den voraussichtlich 44 Wahllokalen in Speyer wird am 6. September fällig: Dann sind gut 35.000 Wahlberechtigte dazu aufgerufen, über das Oberbürgermeisteramt für die nächsten acht Jahre zu bestimmen. Bei der Besetzung der jeweiligen Wahlvorstände müssen zumindest die Schriftführer Verwaltungsmitarbeiter sein. Dazu können freiwillige Außenstehende kommen, die oft von den politischen Parteien gemeldet werden. Dass die Stadt zuletzt jedoch im überwiegenden Maß auf ihr eigenes Personal setzte, hat Kritik hervorgerufen – unter anderem vom Landesrechnungshof, der anprangerte, dass die Verwaltungsleute für den Dienst bezahlt würden, obwohl es sich laut Gesetz um ein Ehrenamt handeln sollte. 264 von rund 350 Helfern kamen bei der Landtagswahl am 22. März aus dem Rathaus.

Die Speyerer Wählergruppe (SWG) hat das zum Anlass für eine Anfrage und einen Prüfauftrag im Stadtrat genommen. Sie will wissen, wie Abhilfe möglich ist und ob es möglich wäre, die Nominierung von Wahlhelfern zu digitalisieren. Hintergrund war einerseits das Problem, dass Freiwillige laut Stadt zum Teil wieder abspringen, wenn sie nicht im gewünschten Wahllokal eingeplant würden. Andererseits gab es mehrere Berichte, dass Freiwillige nicht angenommen wurden: So sei bei der vergangenen Wahl die Liste der Grünen im Rathaus „verlorengegangen“, wie Hannah Heller (Grüne) sagte. Von der SWG-Liste seien manche Bewerber zum Zug gekommen, andere jedoch nicht, ohne eine Absage oder Begründung zu erhalten. Die CDU hatte schon vor dem Urnengang mitgeteilt, dass die Stadt ihre Nachmeldung von Namen nicht angenommen hatte, die laut Verwaltung jedoch zu spät gekommen war.

Luft nach oben

„Da ist noch Luft für Verbesserungen“, sagte Sarah Mang-Schäfer von der SWG. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) widersprach dem nicht, verwies aber auf schwierige Rahmenbedingungen. Dazu gehörten die generell rückläufige Bereitschaft zum Ehrenamt, aber auch fachliche Gründe wie die Komplexität der Aufgaben oder die Praxis von Parteien, „Wahlbeobachter“, aber keine Wahlhelfer zu stellen.

„Eine generelle Reduzierung der Größe der Wahlvorstände sehen wir wegen der Belastung kritisch“, betonte die OB. Sie sagte jedoch eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema im Hauptausschuss zu. Es werde unterschiedliche Versuche geben, mehr Posten mit Freiwilligen aus der Bürgerschaft zu besetzen. Auch andere Behörden würden um Hilfe aus ihrer Belegschaft gebeten. Walter Feiniler (SPD) gab den Tipp, weiterführende Schulen anzuschreiben und deren Oberstufenschüler zu motivieren.

Blick nach Mainz

Zur rechtswidrigen Bezahlung der städtischen Wahlhelfer – zu Arbeitszeitgutschriften kam laut Rechnungshof ein 50-prozentiger Zuschlag – sagte Seiler, man werde diese in Absprache mit der Prüfbehörde vorerst beibehalten, und es werde auf gesetzliche Änderungen gehofft. Speyer gehe es dabei wie vielen anderen Kommunen, weshalb der rheinland-pfälzische Städtetag das zuständige Ministerium um eine Änderung der entsprechenden Verordnung gebeten habe. Möglicherweise verzögere der Regierungswechsel in Mainz diesen Schritt, aber man setze auf die Änderung. Wenn diese nicht käme, „müssten wir anders handeln“, so die OB.