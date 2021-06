Die Förderung des Bundes für das Programm „Testen für alle“ läuft zum Ende dieses Monats aus. Noch ist unklar, wie die acht Schnelltestzentren, die mit der Stadt kooperieren, dann finanziert werden.

„Wir befinden uns aktuell in Überlegungen, wie es weitergehen könnte“, teilt Lisa Eschenbach, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Eine Entscheidung von Bund und Ländern, wie „Testen für alle“ weitergeführt wird, sei unerlässlich, um in der Frage zu einer Entscheidung zu kommen.

„Da negative Schnelltests in einigen Bereichen aber nach wie vor durch die geltenden Corona-Regeln vorgeschrieben sind, gehen wir aktuell nicht davon aus, dass sich die Bund-Länder-Ebene aus ihrer Verantwortung ziehen und das Programm beenden wird“, so Eschenbach weiter. Es wäre auch nichts Neues, wenn die Kommunen finanzieren müssten, worüber sich Bund und Länder nicht einig werden.

Seit die Corona-Beschränkungen gelockert werden und beispielsweise zum Einkaufen oder in der Außengastronomie kein negativer Test mehr notwendig ist, ist die Anzahl der Schnelltests in den Testzentren, die mit der Stadt zusammenarbeiten, deutlich zurückgegangen. Während die Anzahl der Tests pro Woche Ende Mai noch im fünfstelligen Bereich gelegen hatte, waren es in der vergangenen Kalenderwoche noch 4412 Tests – alle davon negativ.

Laut dem Landesuntersuchungsamt (LUA) wurden von Montag auf Dienstag keine neuen Corona-Infektionen oder Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Speyer gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt damit von 15,8 auf 11,9.