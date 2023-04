Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von den etwas über 40 Speyerer Vereinen mit Sportangeboten hat sich Cross-Fit Speyer erstaunlich schnell und mitgliederstark entwickelt. Seit der Gründung 2012 bis 2022 erhöhte sich die Anzahl der männlich und weiblichen Cross-Fit-Sportler von drei auf nicht ganz 100. Das teilt im RHEINPFALZ-Gespräch Tamara Teichert mit.

Die beruflich in Mannheim tätige Polizei-Hauptwachtmeisterin führt Cross-Fit Speyer. Teicherts Ehemann Benjamin brachte aus seiner Zeit in den USA Cross-Fit in die Domstadt. Tamara