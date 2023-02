Es sind teilweise Dramen, die sich hinter den Krankenhausmauern abspielen: Patienten sind eigentlich fertig behandelt, werden aber zu „Langliegern“, weil sie bei einer Entlassung nicht selbst zurechtkämen. Gründe wie Verwahrlosung und fehlende soziale Kontakte werden immer häufiger. Häufig seien das Ältere ohne Angeörige. Ärzte und Pflegekräfte schlagen daher Alarm.

Allein bei den 65 Betten der Klinik für Gefäßchirurgie am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer erreichen die Fälle laut Chefarzt Gerhard Rümenapf jährlich deutlich dreistellige Zahlen – mit steigender Tendenz: Alte Patienten, die vorher daheim gerade noch so zurechtkamen, nach einer Erkrankung und stationären Therapie aber „nicht einfach so nach Hause geschickt werden können“, wie Rümenapf sagt. Es gebe keine Angehörigen, die sich kümmerten, teilweise nicht einmal einen Hausarzt, natürlich auch keine Patientenverfügung oder Regelung dazu, wer das Aufenthaltsrecht bestimmen darf. Wie die Klinik in Speyer damit umgeht, erfahren Sie hier.