Eliot Wahl wollte eigentlich einen anderen Berufsweg einschlagen, war aber nach einem Praktikum beim Speyerer Dentallabor Lucka begeistert von der Zahntechnik.

Die Handgriffe sitzen. Mit feinem Werkzeug ausgerüstet arbeitet Eliot Wahl präzise an der Zahnprothese, die er vor sich liegen hat. „Das ist das Sekundärgerüst für eine Teleskopprothese“, erklärt der frisch 21 Jahre alt gewordene Zahntechniker aus Speyer. Den speziellen Zahnersatz für den Unterkiefer hat der Geselle vor nicht allzu langer Zeit begonnen anzufertigen, jetzt folgt der Feinschliff. Die Arbeit als Zahntechniker erfordert Präzision, weiß er. „Man braucht gute Fingerfertigkeit“, erzählt Geschäftsführerin Kim Lucka, Tochter von Betriebsgründer Christian Lucka.

Präzision hat Eliot Wahl mehr als einmal bewiesen – und jede Menge Talent. Sein Gesellenstück, das aus mehreren Teilen bestand, hat bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk überzeugt. Wahl ist Landessieger geworden und wurde dafür beim „Tag der Besten“ als herausragendes Nachwuchstalent im pfälzischen Handwerk ausgezeichnet. Auch beim Bundeswettbewerb in Hamburg war er vorne dabei – hier mit einer anderen Aufgabe. „Ich musste eine Frontzahnbrücke keramisch verblenden“, sagt Wahl. „Das ist schon sehr anspruchsvoll für frisch Ausgelernte“, sagt Kim Lucka. Die Aufgabe erfordere viele Nuancen und Erfahrung, damit die Kronen am Ende aussehen wie Zähne. Zum Bundessieg hat es am Ende nicht ganz gereicht, zufrieden ist Eliot Wahl mit seiner Arbeit aber allemal. Was macht ihm Spaß an seinem Job? „Wenn man etwas macht und dann ein fertiges Ergebnis hat“, beschreibt Wahl. Gebastelt und gebaut habe er schon immer gern. Er lerne zudem mit Vorliebe Neues kennen.

Kreative Ader

Dabei hatte der 21-Jährige ursprünglich einen anderen Berufswunsch: Illustrationen am Computer und Grafikdesign hatten schon immer sein Interesse geweckt. „Das war schon sicher“, sagt er über die Berufswahl. Seine Mutter habe ihm dann geraten: Wenn die Sache ohnehin schon klar ist, probier’ doch noch etwas anderes aus. Weil sie als Hebamme die schwangere Lucka betreut hatte, sei der Kontakt zustande gekommen. Eliot Wahl bewarb sich für ein Schülerpraktikum – und hinterließ Eindruck. „Überleg es dir doch“, habe Lucka appelliert und sei umso glücklicher gewesen, als der talentierte Schüler sich tatsächlich für eine Ausbildung zum Zahntechniker entschied. Seine kreative Ader lebt Eliot Wahl inzwischen nebenberuflich aus. Der Speyerer designt im eigenen kleinen Atelier Schmuck aus Silber und nennt die eigene Marke Yaku sein Eigen.

Auch als Zahntechniker könne man in gewisser Hinsicht kreativ sein, sagt Wahl. Und zwar, wenn es darum gehe, andere Lösungswege zu finden, um schneller ein Ergebnis zu erzielen. Die Methoden des Berufsfelds hätten sich enorm entwickelt, sagt Kim Lucka. Früher sei fast alles per Hand hergestellt worden, inzwischen würden Modelle eingescannt und am Computer gestaltet. Auch der 3D-Drucker komme zur Herstellung von Modellen zum Einsatz.

Im Dentallabor Lucka sind sie stolz auf ihre Auszubildenden. „Wer nicht ausbildet, braucht sich über Fachkräftemangel nicht zu beklagen“, verdeutlicht Inhaber Christian Lucka. Der 70-Jährige fördert den Nachwuchs – mit großem Erfolg. Regelmäßig seien mindestens drei Azubis Teil der rund 40 Mitarbeiter, die im Speyerer Süden beschäftigt sind. An Bewerbern mangele es auch wegen des guten Rufs des Familienbetriebs nicht. Sechs Landesmeister und einen Bundessieger hat das Dentallabor schon in seinen Reihen. 16 seiner Auszubildenden seien später Meister ihres Fachs geworden, erzählt Christian Lucka stolz. Mit Eliot Wahl könnte bald ein weiterer hinzukommen: Der 21-Jährige will die Weiterbildung zum Meister noch in diesem Jahr beginnen.

Zur Sache:

Zudem wurden beim Tag der Besten von der Handwerkskammer geehrt: Michéle Fuhrmann, (Maßschneiderin, Schwerpunkt: Damen, Johann-Joachim-Becher-Schule, Speyer, 2. Landessiegerin), Philipp Lerch (Stahlbau Merckel GmbH, Speyer, 4. Landessieger), Jonas Kasek (Maurer, MK-Bau Martin Kasek, Harthausen, 4. Landessieger).