Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Persönlich: 2015 haben Mahdi Al-Dayyeni und Shymaa Al-Azzawi die Zukunft in die Hand genommen, die ihnen in Irak verwehrt geblieben wäre. Die monatelange Flucht nach Europa per Flugzeug und Taxi, im Holzboot und zu Fuß war für das Arzt-Ehepaar der Grundstein für ihr heutiges Leben.

„Hopp oder top“: So fasst Shymaa Al-Azzawi die Entscheidung zusammen, für ein Leben in Sicherheit jedes Risiko in Kauf zu nehmen. 2015 waren sie und ihr Mann 25 Jahre alt, zwei