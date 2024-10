RHEINPFALZ-Leser Peter Merckel hat die Berichterstattung über den Russenweiher im Neuland verfolgt und möchte noch eine besondere Geschichte, die er an diesem Gewässer erlebt hat, erzählen: „Als kleiner Bub, ich muss so fünf Jahre alt gewesen sein, verbrachte ich meine Zeit wie immer am Russenweiher. Da entdeckte ich ganz viele Papiere, die auf dem See schwammen. Mit einem langen Stock habe ich einige davon herausgefischt und mit nach Hause genommen. Es waren Arzt-Rezepte. Mein Vater erinnerte sich, dass der Tresor einer Speyerer Apotheke kurz zuvor gestohlen worden war. Wie sich dann herausstellte, wurde dieser Tresor im Russenweiher von den Dieben versenkt. Ein Taucher holte den Tresor, zur Unterhaltung aller Neuländer, wieder an Land. Als Belohnung waren damals 50 D-Mark ausgesetzt, die ich mir als Finderlohn natürlich beim Apotheker holen wollte. Aber Geld gab es nicht, dafür eine Dose Wybert-Lakritz-Pastillen, die ich mit meinen Freunden geteilt habe.“