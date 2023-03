Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In diesen Tagen denkt Hussam Alsahli oft an den Abschied von seinem alten Leben. Am 22. Februar 2016 war seine Flucht aus Syrien beendet. Sein Neuanfang In Speyer ist gelungen. Im August will der 32-Jährige seine Prüfung zur medizinischen Pflegefachkraft im St.-Vincentius-Krankenhaus bestehen.

„Ich hatte viel Glück und die richtigen Menschen getroffen.“ Voller Demut blickt Hussam Alsahli auf sechs Jahre zurück, die ihn und seinen Alltag verändert haben. Der Abschied