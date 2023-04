Wie kann die Verkehrswende von unten – also von der Bevölkerung ausgehend – gelingen? Dieser Frage widmet sich der Verein „Inspeyered“ in seinem nächsten öffentlichen Forum am Dienstag, 25. April, um 19 Uhr im Haus Trinitatis in der Johannesstraße. Mobilitätsexperten wie der Verkehrsdezernent der Stadt Landau Lukas Hartmann (Grüne) und Jonas Eberlein vom Verein „Tandem Crossover“ zeigen laut Veranstalter beispielhaft auf, wie die Verkehrswende hin zur menschenfreundlichen Stadt aussehen kann, welche Schritte nötig sind und wie Veränderungen auf Verwaltungs- und zivilgesellschaftlicher Ebene unterstützt und vorangebracht werden können. Bei der anschließenden Diskussionsrunde sollen zusammen mit Speyerer Akteuren konkrete Bemühungen sowie künftige Möglichkeiten vor Ort erörtert werden. Interessierte sind eingeladen, sich zu beteiligen. Der Eintritt ist frei. Snacks und Getränke stehen gegen Spende bereit. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.inspeyered.de.