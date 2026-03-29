Wie wird die Verkehrssituation vor der Siedlungsschule sicherer? Der Bauausschuss hat einem Vorschlag zugestimmt, der zunächst paradox klingt, aber Vorteile bietet.

Die Siedlungsgrundschule in Speyer-Nord liegt in einem verkehrsberuhigten Bereich, der seinem Namen nicht gerecht wird. Eltern und politische Vertreter hatten die Verkehrssituation schon in der Vergangenheit mit Sorge betrachtet: Schrittgeschwindigkeit werde nicht eingehalten. Autofahrer müssten parkenden Wagen ausweichen. Autotüren würden ohne Rücksicht geöffnet. Schulkinder müssten E-Rollern und Fahrrädern ausweichen.

Die Stadt hat sich dem Thema auf Antrag der Grünen gewidmet und einen ersten Lösungsschritt vorgeschlagen: Der verkehrsberuhigte Bereich an der Schule soll aufgelöst und in die umliegende Tempo 30-Zone eingebettet werden. Das bringe einen großen Vorteil, erläuterte der städtische Mitarbeiter Manuel Kitzmann im Bauausschuss. Denn nur dann könne vor der Schule ein absolutes Halteverbot erlassen werden – im verkehrsberuhigten Bereich sei das nicht zulässig. Geplant ist ein Verbot zwischen Montag und Freitag von 7 bis 17 Uhr. Für den Erfolg seien strenge Kontrollen notwendig, betonte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Man sei mit Schule und Schulelternbeirat in Kontakt, die das Vorhaben unterstützten, ergänzte Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne).

Ebenfalls Teil des Plans: sogenannte Hol- und Bringzonen für Eltern einzurichten, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. Die „Elterntaxis“ sollen dann nicht mehr bis vor die Eingangstür, sondern zum nahegelegenen Heinrich-Lang-Platz fahren. Im Birkenweg gebe es entsprechende Parkbuchten.

Der Ausschuss gab einstimmig grünes Licht, das letzte Wort hat der Stadtrat am 16. April. Es sei zwar erst einmal überraschend, den verkehrsberuhigten Bereich für mehr Verkehrssicherheit aufzugeben, sagte Claus Ableiter (FW). „Aber die Grundidee hat uns überzeugt.“ Er regte allerdings an, weitere Haltestellen für „Elterntaxis“ im nördlichen Bereich der Schule einzurichten. Von dort seien es nur wenige hundert Meter Fußweg zur Schule, entgegnete der städtische Abteilungsleiter Uwe Rudingsdorfer. Die Sache solle erst einmal beobachtet werden, im Nachgang könne immer noch nachgebessert werden. Die Stadt wolle weiterhin fördern, dass Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, sagte Seiler. Man solle die Entfernungen etwa aus dem Binsfeld nicht unterschätzen, so Ableiter. Und auch, wer sein Kind auf dem Weg zur Arbeit absetze, werde dafür im Zweifel eher den nördlich gelegenen Holunderweg nutzen.

Rosemarie Keller-Mehlem (UfS) fragte nach, ob die Hol- und Bringzone am Heinrich-Lang-Platz vom Birkenweg in den Nußbaumweg verlegt werden könne, damit die „Elterntaxis“ nicht an der Schule vorbei weiterfahren, wenn sie ihre Kinder abgesetzt haben. Die Parkflächen im Nußbaumweg gehören allerdings nicht der Stadt, so Rudingsdorfer. Die Stadt werde das Vorhaben intensiv mit der Schule begleiten, so Seiler: Von dort würde mitgeteilt, ob weitere Haltestellen notwendig seien. „Das ist der erste Schritt.“