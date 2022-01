Die SPD Speyer hat einen Wechsel beim Spitzenpersonal hinter sich und eine Organisationsreform vor sich. Sie will den unverhofften Rückenwind mitnehmen, den ihr das Ergebnis der Bundestagswahl im September vorigen Jahres beschert hat.

Um fast ein Zehntel sei die Mitgliederzahl des SPD-Stadtverbands Speyer seit dem Wahlsieg von Olaf Scholz gestiegen, berichten Walter Feiniler und Philipp Brandenburger. Sie haben im vergangenen Jahr ihre Spitzenposten getauscht. Feiniler ist jetzt Partei-, Brandenburger Fraktionschef. Zwischen 380 und 385 Mitglieder seien es inzwischen, nachdem zwölf Monate zuvor nur gut 350 in der Liste gestanden hätten. „Das hätte vor einem Jahr niemand gedacht“, so Feiniler. Die Bundestagswahl habe zum Wachstum gegen den für viele Parteien spürbaren Trend beigetragen.

Für die Neuen – darunter auffallend viele junge Leute – wolle er zusammen mit seiner Stellvertreterin, Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, eine Online-Begrüßung organisieren, berichtet Feiniler. Alle Mitglieder seien vorige Woche per Rundbrief zudem darüber informiert worden, dass die Parteispitze sie verstärkt einbinden wolle. „Wir haben verschiedene AGs gegründet“, berichtet Feiniler. Diese Gruppen sollten Themen vertieft bearbeiten und somit die innerparteiliche Meinungsbildung voranbringen.

Arbeitsgruppen laufen an

Soziales/Gesundheit sei eine AG, Bauen/Umwelt/Verkehr eine zweite, Soziale Medien eine dritte. „Schon am ersten Wochenende nach dem Anschreiben hatte ich rund ein Dutzend positive Rückmeldungen“, sieht Feiniler positive Ansätze. Brandenburger betont, dass es sich um ein gemeinsames Angebot von Stadtverband und Fraktion handele. Es gehe den Verantwortlichen der Speyerer Sozialdemokraten um eine „breitere Meinungsbildung über den Vorstand hinaus“.

Dass sich zu aktuellen Debatten in der Stadtpolitik die SPD-Position ändert, ist nicht absehbar. Die SPD sei der Ideengeber bei der Landesgartenschau-Bewerbung und bei der Diskussion über eine neue Nutzung des ehemaligen Stiftungskrankenhauses. Beim derzeit nur übergangsweise als Testzentrum genutzten „Stift“ stehe die Partei zu ihrem Vorschlag für ein Gesundheitszentrum mit generationenübergreifendem Wohnen – ob im Bestandsgebäude oder in einem Neubau. Das Königsplatz-Areal solle in die Planung einbezogen und auf keinen Fall ein „Schnellschuss“ gemacht werden, fordert Brandenburger.

Bekenntnis zur Gartenschau

Das Landesgartenschau-Projekt sei „eine große Chance für die Stadt“ und selbst im Fall eines Nein des Landes zur Speyerer Bewerbung weder verlorene Zeit noch verlorenes Geld, betont Feiniler. Wie eine Bürgerinitiative dagegen Stimmung gemacht hat, ärgert ihn: „Ich habe mich an ihren Aussagen gestört, dass die Demokratie nicht richtig funktioniere“, sagt er. Einige ihrer Aussagen seien „mehr als peinlich“, etwa die, dass den Bürgern das Rheinstadion „weggenommen“ werden solle. Er bedauere es, dass sich die Kritiker nicht in den offiziellen Bürgerforen eingebracht hätten.

Ein Lob gibt es hingegen zur Meinungsbildung für die Verkehrsberuhigung am Postplatz. Auch hier können sich nicht alle mit der bisher von den SPD favorisierten Lösung einer Unterbrechung des Durchfahrtsverkehrs zwischen Kapuzinergasse und Unterer Langgasse anfreunden. „Aber der Gesprächsfaden ist da, gemeinsam kann man etwas Gutes hinkriegen“, sagt Feiniler, für den auch der Vorschlag einer Einbahnstraße stadteinwärts „sehr charmant“ ist. Brandenburger lobt, dass OB Seiler die Reform zunächst mit einem zeitlich befristeten Probelauf angehen wolle.