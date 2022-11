Von außen hat sich auf den ersten Blick nicht viel verändert, im Inneren ist sie kaum wiederzuerkennen: Die BFT-Tankstelle in der Landauer Straße will nach zweieinhalb Wochen Umbau wieder Kundschaft empfangen.

Sechs Monate Planung und Umsetzung hat David Davids investiert, um zu diesem Ergebnis zu kommen: Seine Tankstelle, die zum Bundesverband Freier Tankstellen (BFT) gehört, hat an Zapfsäulen und an der Dachumrandung eine farbliche Auffrischung erhalten. Auch Farbmarkierungen neben den Zapfsäulen und auf dem Weg zur Waschstraße fallen auf den ersten Blick auf. Diese Markierungen seien angelehnt an denen auf einer echten Rennstrecke, erklärt Davids auf Anfrage.

Innere Werte: Der Verkaufsbereich ist komplett umgebaut worden. Foto: Davids/BFT

Vor allem der Verkaufsbereich aber hat sich geändert: „Das Haus wurde gedämmt, verputzt und neu gestrichen“, erzählt Davids. Der Verkaufsbereich im Inneren wurde komplett auf den Kopf gestellt. Eine Sitzgelegenheit, die an die Front eines Autos – „der Kühlergrill stammt von einem 5er BMW“ – angelehnt ist, sticht sofort ins Auge, genau wie die darüber liegende Ampelanlage, wie sie auf Rennstrecken eingesetzt wird. An anderer Stelle ist der leuchtende Umriss des Hockenheimrings angebracht. Auf die Motorsport-Thematik sei er gekommen, weil er auch Sachverständiger im Kfz-Bereich ist und dies zu seinem anderen Unternehmen als Gutachter besser passe.

Es werde Licht: Auch die Beleuchtung sei erneuert worden. Foto: Davids/BFT

„Die Ware muss noch eingeräumt werden“, sagt Davids am Mittwoch. Wenn nichts mehr schief geht, will er am Donnerstag ab 6 Uhr den Betrieb wieder öffnen. „Das war eine anstrengende Zeit“, zieht der Tankstelleninhaber Bilanz nach nur zweieinhalb Wochen Umbau-Zeit. Teilweise sei bis spät in die Nacht gearbeitet worden. Etwa zehn verschiedene Firmen seien in die Maßnahmen involviert gewesen. Der Shop habe eine modernere, energieeffizientere Technik erhalten. Außerdem sei der Boden einmal komplett herausgenommen und neu verlegt worden.

Neuer Anstrich: Überall wurden die Farben aufgefrischt. Foto: Davids/BFT

Wie viel Geld er in die Investition gesteckt hat, will Davids für sich behalten. Auch der BFT-Dachverband hält sich bedeckt und lässt eine Presseanfrage unbeantwortet. Auswirkungen auf die Preise beim Tanken habe seine Investition aber nicht, sagt Davids auf Nachfrage.