Die ersten zwei Jahre der Nachkriegszeit machten auch Speyerern und Speyererinnen zu schaffen – sie hatten nicht viel zu beißen. Mehrere Artikel in der am 29. September 1945 erstmals erschienen Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ befassten sich mit dem Mangel an Grundnahrungsmitteln.

Der war auch der Anlass dazu, dass im Juni 1947 die 3000 Arbeitnehmer der Daimler-Benz-Niederlassung in Mannheim, in der auch Männer aus Speyer beschäftigt waren, „wegen körperlicher Erschöpfung“ die Arbeit niederlegten. In der „Rheinpfalz“ hieß es: „Es handelt sich nicht um einen Streik, sondern um einen Protest gegen die immer unzulänglicher werdende Lebensmittelversorgung. Die Arbeiter erhoben Klage darüber, dass ein Teil der Nahrungsmittel, insbesondere Kartoffeln, zwar aufgerufen, aber seit Wochen nicht mehr geliefert wurden.“

Das bedeutete, dass es zwar „Grumbeere“ gab, sie aber nicht angefahren wurden. Der Grund, warum das auch in Speyer so war: Dessen Hauptlieferanten kamen aus dem Raum Germersheim. Die aber konnten ihr „Kartoffelsoll“ gegenüber der Domstadt nicht erfüllen, weil ihnen laut Zeitung „inzwischen auch die Versorgung von Neustadt aufgebürdet wurde“.

„Die Kartoffelnot in Speyer“ beschäftigte auch den Stadtrat. Bürgermeister Hermann Langlotz (Oberbürgermeister war damals Paul Schaefer) gab dabei einen „Überblick über den Stand der Kartoffelversorgung“. In seinem Bericht hieß es: „Ernährungsmäßig zu betreuen sind 28.692 Personen, davon sind 25.893 Normalverbraucher, 279 Teilselbstversorger, 577 Vollselbstversorger und 1943 Gemeinschaftsverpflegte. Hinzu kommen Schwerarbeiter I (2627), Schwerarbeiter II (2756), Schwerarbeiter III (400) sowie 375 werdende und stillende Mütter.“

Die drei Fraktionen des Stadtrats – SPD, CDU, KPD – appellierten „an die Provinzialregierung, beziehungsweise das Landesernährungsamt“. Gefordert wurde: „Dass die zur Versorgung der Stadt Speyer dem Landrat Germersheim gestellte Auflage zur Lieferung von 750 Tonnen Kartoffeln schnellstens erfüllt wird. Dass die Landesregierung Rheinland-Pfalz in Koblenz ersucht wird, aus dem Überschussgebieten des Landes die letzten Kartoffelreserven zu aktivieren.“