Am Sonntag, 29. November, wählen die Pfälzer Protestanten neue Presbyterien. Doch wer darf überhaupt kandidieren, wer ist wahlberechtigt und wie läuft das Ganze in Corona-Zeiten ab?

Wer darf kandidieren?

Presbyterkandidat werden darf laut Evangelischer Kirche der Pfalz jedes ihrer Mitglieder, das mindestens 18 Jahre alt ist und in der Kirchengemeinde wohnt, in der es sich wählen lässt. Es werden diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten, erklärt der Speyerer Dekan Markus Jäckle. „Die darüber hinaus Gewählten sind Ersatzmitglieder in der Zahl der gewählten Presbyterinnen/Presbyter. Ihre Reihenfolge richtet sich nach der Zahl der entfallenen Stimmen.“ Presbyter werden auf sechs Jahre gewählt.

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder einer Kirchengemeinde, die dort seit mehr als zwei Monaten wohnen und mindestens 14 Jahre alt sind.

Wie läuft die Wahl ab?

Corona-bedingt wird in diesem Jahr nur per Briefwahl abgestimmt. Die Wahlberechtigten können ihre Stimme bis 18 Uhr am Sonntag, 29. November, abgeben.

Wann gibt es Ergebnisse?

Aus rechtlichen Gründen könne die Auszählung der Stimmen erst nach 18 Uhr am ersten Advent starten, erklärt Jäckle. Mit Ergebnissen rechnen die meisten Gemeinden laut dem Dekan gegen 20 Uhr, etliche hätten wegen der Unwägbarkeiten der Corona-Situation jedoch keine Aussage zu einem Zeitpunkt gemacht.

Wie viele Kandidaten gibt es?

„Insgesamt kann man sagen, dass sich viele zur Verfügung gestellt haben“, sagt Dekan Jäckle. In den fünf Speyerer Gemeinden stellen sich 82 Kandidaten zur Wahl. 47 Plätze werden neu besetzt. In der Gedächtniskirchengemeinde gibt es laut Jäckle 17 Kandidaten auf zehn Plätze, in der Dreifaltigkeitskirchengemeinde 19 auf zehn, in der Christusgemeinde 13 auf neun und in der Auferstehungsgemeinde zwölf auf sieben. Die meisten Kandidaten stellt die Johanneskirchengemeinde: 21 Mitglieder bewerben sich um elf Plätze. Im Speyer Umland gibt es in den Kirchengemeinden Dudenhofen (18 Kandidaten), Römerberg (16) und Waldsee-Otterstadt (19) je neun Plätze zu besetzen.