Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Jahren sind Stechmücken am Rhein nicht mehr so zahlreich gewesen wie in diesem Sommer. Wenn über die Plagegeister in den Medien berichtet wird, dann sind jedoch in den meisten Fällen nicht Stechmücken, sondern Schnaken ins Bild gesetzt, wie Dirk Reichle festgestellt hat. Den Wissenschaftlichen Direktor der in Speyer angesiedelten Kabs ärgert das. Er und seine Mitarbeiter setzen auf die Wirkung eines besonderen Mittels gegen die Fake News.

„In unserer Gegend wissen die Menschen, wenn von Schnaken die Rede ist, dass damit Stechmücken gemeint sind“, sagt Reichle. So heißt die 1976 gegründete Kabs auch